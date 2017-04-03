Християнська молодь прибиратиме тернопільські парки

03/04/2017 Розмір тексту:

Всеукраїнська акція «Чисте серце – чисте місто» стартує у Тернополі. Восьмого квітня о десятій годині християнська молодь прибиратиме у «Парку здоров’я».

Масові акції з прибирання відбуваються в усіх регіонах України. Це один з проектів, який реалізовують представники протестантських церков з нагоди 500-річчя Реформації. «Суть християнина – це служити людям. Коли Ісус Христос був на землі, він служив іншим. І завдання кожного християнина – послужити іншим, наскільки це можливо. Послужити всім, чим людина може, допомогти хворим, нагодувати голодних і зробити життя навколо себе кращим. І найменше, що ми можемо зробити – це поприбирати території навколо себе у містах, де ми живемо», – розповідає організатор акції Руслан Полікровський.

Раніше Тернопіль був чистішим, – констатують місцеві жителі. Відтак до акції з прибирання планують залучити якомога більше людей. «Наше місто вважалося одним із найчистіших в Україні. Але на сьогоднішній час ми помічаємо дуже багато сміття, тому ми хочемо зробити якийсь маленький вклад, щоб у нашому місті було чисто», – каже тернополянин Андрій Васенда.

До Великодня залишилися лічені дні, а неприбраних територій ще дуже багато. Зробити добру справу для свого міста закликає єпископ об’єднання церков ХВЄ Володимир Терещенко. «У нашій церкві є дуже багато волонтерів. Ми закликаємо робити добрі справи для людей, одні для других. Цього навчає свята Біблія. І ми погодилися допомогти нашому місто навести певний порядок».

Організатори акції «Чисте серце – чисте місто» сподіваюся, що в результаті у Тернополі менше смітитимуть.