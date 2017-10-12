Грип вкладає мешканців області на лікарняні ліжка тисячами. ВІДЕО

12/10/2017 Розмір тексту:

Кількість захворілих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру Міністерства охорон здоров’я України, кожного епідсезону зростає.

З початком осені та навчального року, зауважують спеціалісти, зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Втім, зауважують, в нашій області ці показники утримуються в межах норми і відповідають порі року. За офіційними даними, кількість захворілих за минулий тиждень становить трохи більше 2-х тисяч осіб. Це ті, хто звертався до лікарів.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.