Грип масово “косить” мешканців Тернопільщини

06/11/2017 Розмір тексту:

Кількість хворих на ГРВІ в області невпинно зростає, – констатують лікарі-епідеміологи. За останній тиждень захворювання підхопило понад дві тисячі жителів. Проте це лише офіційна статистика.

Випадків грипу в області поки що не зафіксовано. Однак за пронозами Інституту грипу через місяць регіон може накрити епідемія. Відтак жителям краю рекомендують робити щеплення.

«Поки в області не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип. Проте бачимо тенденцію щодо зростання кількості ГРВІ. І більшість серед захворілих – це діти. Загальна кількість хворих на ГРВІ, упродовж тижня зафіксовано до двох тисяч випадків, госпіталізовано 128 хворих. Захворюваність на рівні сезону, епідеміологічного порогу не перевищує. Щоб вберегтися від грипу, ми радимо робити щеплення», – відзначає лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Світлана Маціпура.

За прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, в регіоні 3 штами вірусів грипу: А H1N1 Мічіган, А H3N2 Гонконг і грип B Брізбен. Мічіган – новий штам, імунітету від якого у людей немає. Відтак можлива велика кількість хворих.

Софія Романська