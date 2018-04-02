Григорій Бурбеза: In memoriam

02/04/2018 Розмір тексту:

За мою журналістську кар’єру в мене, мабуть, не було “важчого” редактора: він скрупульозно досліджував кожне слово матеріалу, намагався довести своє. У тих його доводах було чимало слушного, але мій власний гонор не міг стерпіти такої “наруги” й ми нерідко сперечалися – доходило до підвищеного тону і навіть до того, що прийнято називати “ненормативною лексикою”. В його вустах різнобічно начитаної, ерудованої в багатьох сферах людини це звучало трохи незвично, було своєрідним ultima ratio regum (“останнім аргументом королів”) і свідчило про те, що мені саме час подивитися, куди ведуть двері з його кабінету…

Він міг зопалу махнути рукою, мовляв, “Забирайся звідси до…!” – щоб за секунду зупинити тебе і повернутися до попередньої суперечки. І – не до повторення уже пройденого і сказаного, а з цілою купою нових аргументів, які, в свою чергу, змушували щосили працювати твої звивини. Причому, тиснув не силою службового становища, а саме переконливістю доводів… Двічі він звільняв мене з редакції, обіцяючи на прощання, що вороття назад немає, і також двічі повертав назад. А коли я, отримавши “прощення”, гордо заходив у його кабінет, він лише усміхався і ледь хитав головою…

Він міг якимось натяком, без зайвої “словесної патоки” дати зрозуміти, що твій матеріал вдалий, а коли одного разу зізнався мені, що я мало не довів його однією своєю історією до сліз, я сприйняв це як найвищу атестацію…

Я знав, що допускати неточність, приблизність чи “розмитість” у висвітленні тієї чи іншої теми не варто – наразишся на його влучну, іноді дошкульну репліку…

Я пам’ятаю “мозкові штурми”, які він влаштовував перед випусками газет, коли практично кожен працівник редакції був залучений до процесу творення номера…

Я пам’ятаю, як ми гарячково робили спецвипуск газети 11 вересня 2001 року, коли були зруйновані “Twin Towers” у Нью-Йорку…

Я пам’ятаю його щирі співчуття і висловлену готовність допомогти, коли помер мій батько…

Я бачив, як він згасав останніми роками, але під час наших рідких зустрічей він, як і раніше, буквально “фонтанував” цікавими історичними фактами, портретами нині сущих політиків, неповторними мовними експромтами…

Нового більше від нього не почую – згадуватиму те, що було…

Ігор Дуда