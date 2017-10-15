Гриби забрали на Тернопільщині ще одне життя

44-річного жителя села Порохова Бучацького району, що на Тернопільщині, декілька днів намагалися врятувати медики. До лікарні він потрапив після споживання невідомих грибів, повідомляє сайт Тернополяни.

Втім, усі спроби медиків виявилися недієвими. Пацієнт помер в реанімації. Основна причина смерті – гостре отруєння грибами.

Тим часом медики закликають мешканців Тернопілля бути вкрай уважними та в жодному разі не споживати грибів, в яких ви не впевнені. Крім того, радять дотримуватися чіткої технології приготування навіть їстівних грибів, не давати їх дітям, людям, які мають проблеми із шлунково-кишковим трактом, вагітним та годуючим матерям. Адже статистика сумна – цьогоріч на Тернопільщині понад три десятка людей отруїлися грибами.