Групи смерті: тернополянам радять стежити за сторінками дітей у соцмережах

16/02/2017 0
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У просторах Інтернету поширюється небезпечна забавка, у якій кваліфіковані психологи доводять дітей до суїциду. Відповідні факти виявили працівники Кіберполіції України. Відтак на Тернопільщині батьків просять стежити, чим займаються діти в Інтернеті. У разі виявлення такої діяльності, радять відразу звертатися до кіберполіції.

Діяльність небезпечних груп помітна переважно у популярних соцмережах. У грі кваліфіковані психологи спонукають дитину до суїциду. Символом гри є кити. Відповідну діяльність у соцмережах позначають російськими хештегами:  #тихийдом, #морекитов, #домкитов, #млечныйпуть.

«Радимо батькам бути особливо уважними до того, чим займається їхня дитина в Інтернеті. У зоні ризику – діти до п’ятнадцяти років. Відомо, що адміністратор цієї гри схиляє дитину до виконання певних завдань, кінцевим завданням є самогубство, яке пропонують зняти на відео. Загалом є 50 точок небезпечної забавки. На кожне завдання дають обмежений час. Батьків просимо, у разі виявлення підозрілої діяльності звертатися до правоохоронних органів», – пояснюють у ГУ НПУ в області.

Батькам також радять стежити за сторінками у соцмережах своїх дітей.

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