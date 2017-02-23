“Групи смерті” дісталися Тернопільщини

23/02/2017 Розмір тексту:

Приділяти більше уваги власним дітям, звертати увагу на їх психологічний стан, активно цікавитися акаунтами дітей у соціальних мережах радять правоохоронці батькам. Такі заходи допоможуть уникнути та попередити випадки участі дітей у небезпечних іграх, які можуть призвести до самогубства.

У різних соціальних мережах підліткам пропонують приєднуватися до гри під назвою «Синій кит». Коли дитина підтверджує участь, то отримує певні завдання, які має виконати. Подібний випадок уже зареєстрували в одному із районів Тернопільщини на початку цього тижня. Тринадцятилітній хлопець отримав запрошення приєднатися до цієї гри через «В контакті». Коли підтвердив свою участь, то отримав ряд повідомлень і відео. В останньому дівчата-близнючки розповідали, яке погане життя, а потім дали завдання вирізати на руці ножем кита. Начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області Олександ Богомол зазанчив, що підліток розказав, що під час відео у дівчат змінювався колір очей, що дає підстави думати, що був застосований гіпнотичний вплив. Також хлопчик розповів, що завдання виконував не усвідомлюючи, що робить. Та вже друге, більш серйозне завдання злякало його і він видалився з гри.

– За фактом в районі порушили кримінальне провадження за статтею 120 ККУ – схиляння до самогубства – для того, щоб провести повноцінне розслідування, детально розібратися у цьому випадку і постаратися знайти джерело походження інформації, – зазначив Олександр Богомол. – Єдиний метод боротьби із такими випадками – це заблокувати інтернет. Зрозуміло, що цього зробити неможливо. Для поширення «групи смерті» використовують різні соціальні мережі, не тільки «В контакті», а й «Однокласники», Інстаграм, діти дають посилання на гру через поштові скриньки. Максимально, що можемо зробити – це профілактика. Найбільш вразлива група – це діти 5-8 класів, тому що старші вже розуміють, що таке самогубство, розуміють наслідки цього. Основні заходи, які ми проводимо зараз – це зустрічі з представниками управління освіти, охорони здоров’я. Будемо звертатися до навчальних закладів, щоб проводили роз’яснювальну роботу серед дітей, обстеження наявності тілесних ушкоджень дітей, хоча це не зовсім коректно, але будемо звертатися до батьків, щоб вони дали можливість це зробити. Через навчальні заклади будемо звертатися до батьків, щоб вони ці всі попереджувальні заходи проводили самі, щоб психологи навчальних закладів спілкувалися з дітьми.

В управлінні Нацполіції також підготували звернення, яке буде розміщено на сайті. У ньому розписано, що повинні робити батьки і педагоги, щоб запобігти участі дітей у таких іграх. Крім того, правоохоронці радять дотримуватися наступних порад:

1.Приділяти увагу психологічному стану дитини;

2.Перевіряти шкірні покриви дитини на наявність пошкоджень, в разі їх виявлення з’ясовувати обставини при яких вони з’явилися, особливо якщо вони у вигляді різних малюнків;

3.Перевіряти акаунти дитини у соцмережах та групи до яких вони входять;

4.Перевіряти спілкування у приватних чатах;

5.Звертати увагу на коло осіб, з якими дитина спілкується загалом, не тільки в соцмережах;

6.Зайняти вільний час дитини спортом та іншими корисними заняттями;

7.Контролювати те, які фото- та відеоматеріали знаходяться у гаджетах дитини, встановити функцію батьківський контроль на цих гаджетах.

Ольга Трач

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