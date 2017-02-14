Надал скликає депутатів

14/02/2017 Розмір тексту:

Чергова сесія Тернопільської міськради відбудеться 24 лютого.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал.

У проект порядку денного наразі включено 35 питань. Серед них – про бюджет Тернополя та про внесення змін до Генплану. Є також ряд так званих “земельних” питань.

Детальніше з проектом порядку денного можна ознайомитися на сайті міськради.