Надал скликає депутатів
14/02/2017 0
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Чергова сесія Тернопільської міськради відбудеться 24 лютого.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал.
У проект порядку денного наразі включено 35 питань. Серед них – про бюджет Тернополя та про внесення змін до Генплану. Є також ряд так званих “земельних” питань.
Детальніше з проектом порядку денного можна ознайомитися на сайті міськради.
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