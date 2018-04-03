Громадянка Зімбабве ховалася від львівських правоохоронців у спальному районі Тернополя

03/04/2018 Розмір тексту:

25-річна громадянка Зімбабве раніше була студенткою львівського вишу, однак звідки її відрахували ще в лютому 2017 року за невиконання умов договору. Зважаючи на це, міграційники Львівщини скасували посвідку іноземки та повідомили, що впродовж місяця вона повинна виїхати з території нашої країни.

Не бажаючи повертатись на батьківщину, дівчина поїхала з Львівщини, але не з України. А нещодавно оселилася у знайомих в Тернополі.

В УДМС України в Тернопільській області повідомили, що нелегалку виявили під час рейду разом з правоохоронцями в багатоповерхівці в одному зі спальних районів Тернополя. Спочатку вона запевняла, що перебуває в Україні законно, але документи залишила у Львові, де навчається. Однак, після проведення перевірки, з’ясувалося, що це неправда.

Посадові особи Управління ДМС України в Тернопільській області прийняли рішення про примусове повернення даної іноземки та заборонили в’їзд в Україну вподовж 3 років, повідомляють в УДМС України в Тернопільській області.