Громадський активіст написав байку про “заробітки” депутатів

28/09/2017 Розмір тексту:

Епатажний лідер тернопільського “Автомайдану” Ігор Василів розбурхав facebook-спільноту постом-байкою про депутатські будні.

“Байка, – інтригуюче розпочав притчу громадський активіст.

“Жив один депутат, жив скромно, бо депутати міских рад, зарплати не отримують, а він, по сумісництву ще й ніде не працював і бізнесу ніякого не мав. Не знав, як дальше має існувати.

Пішов, він, за порадою, до свого колеги депутата, і як на зло, колега ще й був головою фракції. І той порадив… Порадив, гроші брати, за земельні питання, за парки, за сквери, за торфяні котельні, за генплан. Питань таких було до 300 штук, на кожній сесії, цінив він своє ЗА недорого, 50- 100 доларів, тож виходило близько 2000 баксів за сесію.

Мучила його совість… Але колега депутат, придумав як його заспокоїти. Підняв руку над його головою і сказав:

– ти, не винен, винен у всьому ненажерливий мер і життя, а ти, просто хочеш жерти, щоб морда- лиця не похудала,бо в тебе шапка завелика.

І стало йому легше, правда в душі, він ще винив колегу, який йому дві штуки баксів, після кожної сесії привозив….