“Громадські активісти” сіють паніку серед мешканців Тернопільщини

20/04/2017 Розмір тексту:

Останніми днями у Бережанах та в селах району розповсюджуються листівки з інформацією наклепницького характеру про, нібито, плани будівництва на території Нараївської сільської ради сміттєпереробного заводу.

Про це пише на своїй сторінці у “Фейсбуці” голова Бережанської РДА Володимир Петровський.

“Повідомляю, що така інформація є абсолютно вигаданою її авторами. Більше того,ніхто з подібними пропозиціями до Бережанської районної державної адміністрації ніколи не звертався.

До речі, жителям та владі міста Бережани варто серйозно задуматися над вирішенням проблеми утилізації твердих побутових відходів з міста, адже невідомо скільки ще громада сіл Куряни та Павлів буде терпіти несанкціонований вивіз бережанського сміття в їхнє село. Але це проблема міської влади.

Щодо “громадських активістів”, які в страстну п’ятницю та суботу сіяли листівками брехню, то вважаю, що це є їхньою неадекватною реакцією на принципову позицію РДА щодо боротьби із тими, хто дерибанив землю, надра, ліси та бюджетні кошти раніше. От ще би дієва допомога правоохоронних органів знадобилася.

Слава Україні!

P.S. В Нараєві затримали двох розповсюджувачів брехні. Слово за правоохоронцями.” – написав Петровський.