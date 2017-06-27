Громадам Тернопільщини повернули нерухомість на 1,5 мільйона гривень

27/06/2017 0
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З початку 2017  року, завдяки втручанню прокурорів Тернопільщини,  у комунальну власність територіальних громад повернуто нерухоме майно загальною вартістю більше 1,5млн   грн   площею понад 1000 кв м,  до  бюджетів різних рівнів стягнуто більше 1млн грн заборгованості за оренду державного та комунального майна.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Станом на сьогодні, виконано рішення Шумського районного суду, постановлене за заявою Кременецької місцевої прокуратури про  передачу приміщення дитячого садка  площею понад 886 м кв  вартістю 1млн  135 тис грн  до комунальної власності.

Стан виконання судових рішень на даному напрямі перебуває під постійним контролем органів прокуратури області.

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