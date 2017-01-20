Громада Збаражчини відправила для бійців 10 тонн допомоги. ФОТО

20/01/2017 Розмір тексту:

Майже 10 тонн вантажу на двох автомобілях відправилися у місця дислокації 44-ої окремої артилерійської бригади, 73-го морського центру спеціальних операцій і підрозділи морських піхотинців.

Члени громадських організацій зі Збаража «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України», «Побратими Тернопілля», «Наша громадська справа» та Тернопільського обласного штабу самооборони Майдану відвезли нашим захисникам в зону бойових дій народну допомогу.

До складу вантажу увійшли набори для куті, вареники, голубці, квашена капуста, крупи, консервація, печиво, хліб, ковбасні вироби, овочі, а також одяг, взуття та ін. Жителі Збаражчини дуже постаралися, щоб створити для воїнів святковий настрій, забезпечити їх домашніми смаколиками до Різдва.

Значну частину вантажу формувала волонтер Наталія Горайська. Вона висловила щиру подяку за благодійний внесок підприємцю зі Збаража Руслану Адамовичу, магазину «Миротворець» (Тернопіль), Тернопільському логістичному центру, меценату з Бутина Володимирові Кравцю, жителям Вишнівецької об’єднаної громади. Велику допомогу звідси надали жителі сіл Бутин, Кинахівці, Мишківці, Поляни. До Вишнівця продукти доставили Володимир Цимбалюк (с. Поляни), Сергій Хом’як (с. Кинахівці), Владислав Цимбалюк (с. Бутин).

Організацією допомоги бійцям АТО з Вишнівеччини займалася депутат районної ради від партії “Добрий самарянин” Юлія Цимбалюк, яка особливо відзначила старання і завзятість дітей, які продукти від жителів Кинахівці, звозили у пункт збору на санчатах.

Уже не вперше долучився до формування продуктової передачі голова ГО «Максимівська ініціатива» Михайло Хомишак. Він передав у зону АТО одяг, 60 кг наборів для куті, квашену капусту, вареники від тернопільської волонтерської спільноти «Бункер С». До цієї партії, до слова, потрапив двохмільйонний вареник!

З поїздки в зону АТО жителі Збаражчини повернулися 7 січня. Хлопці подолали 3,5 тисячі кілометрів. Збаражани отримали сильні враження від спілкування з бійцями на передовій, привезли від них щиру вдячність і найкращі побажання жителям району, передусім дітям за їхні листи і малюнки. Особливу вдячність наші захисники висловили Юрію Строчинському з Торонто за 60 пар зимових берців виробництва США.