Громада Вишнівця висадила калиновий “кордон” поблизу польського цвинтаря. ФОТО

Близько 65-ти саджанців калини було посаджено вздовж дороги поблизу нещодавно розчищеного польського цвинтаря за участю представників «ЦВІТу», керівництва Вишнівецької ОТГ та вчителів місцевої загальноосвітньої школи. Також до акції долучилось й ПАП «Добрий самарянин», яке виділило необхідну техніку для розчищення околиць цвинтаря від старих дерев та чагарників.

Загалом до висадки калинового «кордону» довкола кладовища долучилось майже два десятки вишнівчан.

— Акція відбулася в рамках реалізації програми DOBRE і стала першим інтеграційний заходом. За сприяння мешканців Вишнівця, калинові деревця привезли зі Скалатського та Заложцівського лісництв, тому що на території Збаражчини не було потрібних кущів цієї рослини. Нові насадження стануть не лише окрасою території поблизу оновленого кладовища, адже, завдяки деревцям, ділянка дороги весною і влітку буде менше заростати бур’яном, —поділилася заступник Вишнівецького селищного голови Юлія Цимбалюк.

Юлія Миколаївна додала, що кошти на придбання калинових саджанців виділив один із уродженців Вишнівця.