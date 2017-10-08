Громада у центрі історичного Вишнівця за півроку стала на ноги й пожинає плоди

Громада мала б утворитися у 2015 році, але тоді до проекту входили сільські ради з суміжних районів, – законодавство не дозволяло об’єднанню. Працювати Вишнівецька ОТГ почала з вересня 2016-го. Вибори відбулися в грудні, а в кінці місяця і бюджет прийняли.

Мешкає в громаді понад вісім тисяч осіб, однак, кількість населення має збільшитися шляхом приєднання інших населених пунктів. Тоді бюджет та економічний розвиток покращиться. Наразі на території невеликої Вишнівецької ОТГ немає потужних підприємств, а бюджет складає 38 мільйонів гривень, з яких лише одинадцять – власні. Основні надходження – з сільськогосподарського виробництва та торгівлі.

Перші кроки

З початку об’єднання пріоритетними для Вишнівецької ОТГ став благоустрій, ремонт доріг та покращення соціальної інфраструктури.

Взимку громада непогано справлялися з розгортанням снігу, але весною роботи прибавилося чимало.

— Ми ставили реальні завдання, можливо, для декого примітивні. Але за роки Незалежності по цих пунктах мало зробили. Розпочали з простого – підрізування дерев, яка не проводилася роками. По селах люди взагалі не бачили, щоб комунальне підприємство виконувало якусь роботу. Також рили канали, бо вода не мала куди стікати, тому й з ремонтована дорога ледве трималася з весни до осені, – розповідає керівник Вишневецької ОТГ Володимир Кравець.

Близько тридцяти відсотків дороги, за словами очільника, немає твердого покриття. У цьому році громада завезла близько тридцяти тонн щебеню. Підсипали вулиці, у селах проводили ямковий ремонт доріг.

Також взялися за сміття. Тепер з кожного населеного пункту машина щотижня збирає і везе на єдине паспортизоване сміттєзвалище. Наступного року громада планує закупити контейнери для сортування, щоб ефективніше проводити збір та утилізацію сміття.

— Люди не завжди мають охоту виконувати якісь загальні роботи в своєму населеному пункті. Вважають, що за них має виконувати влада чи будь-хто інший. Однак після створення громади, з першими кроками з нашої сторони, люди зрозуміли, – це робиться для них. У кожному селі проходили невеликі толоки до яких долучалися не лише школярі, а й жителі, – в. о. старости села Бодаки Сергій Волохатий.

З червня в громаді функціонує відділ освіти, молоді та спорту. Управлінський процес освітою, за словами керівника Марії Пограничної, налагоджений. У чотирьох загальноосвітніх школах навчається 877 учнів. Відкриті також три дошкільних заклади, які відвідують 160 діток. Коштів із субвенції, а це дванадцять мільйонів, повністю вистачає, щоб забезпечити усі навчальні заклади громади необхідним.

На території Вишнівецької ОТГ, окрім свого комунального підприємства є місцева пожежна команда. Обслуговує вона й інші населені пункти за межами громади. Сільські ради розуміють, каже керівник громади, що набагато краще підписати угоди за надання їм послуг за фінансову винагороду, ніж чекати пожежної служби з району. У свою чергу громада намагається підтримувати свою пожежну команду.

Здобутки

У найближчих планах громади – створення сучасного ЦНАПУ. Адже, послуг, які надаються в селищній раді недостатньо, а найближчий центр надання адміністративних послуг у Збаражі, що за сорок кілометрів. До того ж, наголошує керівник, ЦНАП може значно поповнювати бюджет.

— У нас зараз діють два державних реєстратори, які реєструють нерухоме майно та видають акти приватизації землі. За два місяці від цих реєстраційних служб бюджет збільшився на два мільйони, а це немало. У перспективі, відкривши свій ЦНАП, зможемо на місці надавати різні адміністративні послуги: від реєстрації до виготовлення паспортів та номерних знаків для машин, – каже голова Вишневецької ОТГ Володимир Кравець.

Європейське містечко Вишнівець

Селище Вишнівець намагаються перетворити у європейське містечко. Саме тому тут найбільше ремонтують дороги, на тротуарах ставлять бруківку, облаштовують міський сквер, у якому скоро з’явиться новий фонтан. Нещодавно у Вишнівці відкрили стадіон європейського зразка. На ньому зараз грає тернопільська «Нива» і свій ФК «Вишнівець». А у будні, після обіду, збирається чимало діток на сучасному дитячому майданчику.

— У цей стадіон вклали близько 5-ти мільйонів гривень. Якби будувала держава, то можна було б цю суму подвоїти. Ми самі виготовили кошторис, стежили за будовою, тому не було жодних переплат і найголовніше – корупції, – наголошує Володимир Кравець.

Перспективи розвитку футбольного спорту є, – стверджує очільник Вишневецької ОТГ, – навіть попри те, що багато молоді все ж емігрує. У школах відкриваються спортивні секції для залучення юних спортсменів.

— Вишнівеччина завжди славилася футболом, багато наших гравців грали за ФК «Карпати» і першість України. Зараз у нас діє ФК «Вишнівець», який здобув Кубок Збаразького району, а за чотири тури забезпечив чемпіонство. Вже наступного сезону гратимемо на область.

Одинадцятикласник Старовишнивецької школи Антон Баран також у дитинстві мріяв стати футболістом. Тепер сумнівається. Хлопець каже, що займатися потрібно з дитинства.

— У школі проводять тренування, але гуртки відвідують учні 8-10 класів. На жаль, в одинадцятому класі підготовка до ЗНО забирає багато часу. Тим паче, команду “Вишнівець” сформували якраз перед відкриттям стадіону. Гравці старші, а мені ще вісімнадцять немає. На стадіоні грати будь-кому не можна. З хлопцями часто збираємося біля школи, щонеділі граємо футбол, — розповідає Антон.

Версаль на Тернопіллі

Основною родзинкою історичної землі є Вишнівецький палац, який у майбутньому, сподіваються керівники Вишнівецької громади, – стане основним туристичним потенціалом. До невеличкого Вишнівця приїжджають туристи зі всієї України та за кордону.

Сьогодні Вишнівецький палац перебуває під юрисдикцією Національного заповідника «Замки Тернопілля». Однак не розвивати туризм в громаді, маючи споруду історичного та культурно-мистецького значення, – неможливо, запевняють керівники громади.

— Ми, вишнівчани, щиро тішимося своїми земляками, представниками елітного князівського волинського роду Вишнівецьких, які впродовж трьох з половиною століть творили не лише історію України, а й Європи, – починає екскурсію гід Любов Миколаївна Шиян.

У межах теперішньої Вишнівецької резиденції 8,5 гектарів займає парк, 3,5 – двір та господарчі споруди. Архітектори вважають, що це чи не найкраща пам’ятка архітектури, збудована на теренах України, не в традиційному італійському, а у французькому бароковому стилі. Саме тому Оноре де Бальзак, у 1848 році оглянувши палац, інтер’єри та парк, назвав Вишнівецький палац волинським Версалем.

Культурні проекти в селі

Влітку село Бодаки, що входить до Вишнівецької ОТГ, взяло участь у соціально-культурному проекті ГО «Тут і зараз». У невеличке село приїжджала волонтерська група зі Сходу, яка назвала Бодаки маленькою Швейцарією. Запам’яталось воно їм не стільки роботою, як легендами, краєвидами, коровами, танцями під дощем та молодими хлопцями і дівчатами, які завзято допомагали.

Разом молодь зі Сходу та Заходу в селі на Тернопільщині білили бордюри, фарбували двері й паркан, підготували місце для встановлення 5-ти лавок і фотозони для закоханих.

— З цілої України організатори проекту обрали шість сіл, зокрема і наше, єдине з області. Усю роботу не встигли виконати через свято Яблучного Спасу. Однак решту доробимо самі. Сам приїзд волонтерів став великим поштовхом підвищення громадської свідомості та активності серед молоді. Вони побачили, що до них приїхали люди з зовсім іншої частини України й щось хочуть робити у їхньому селі. Це їх надихнуло, почали запитувати що далі змінюватимемо, у мене з’явилися помічники, – ділиться в. о. старости села Бодаки Сергій Волохатий.

Жителі сіл кажуть, що життя за децентралізії кардинально не змінилося. Тим паче часу від її створення минуло небагато. Зміни бачать у центрі громади, там і дорогу ремонтують, і сквер, і новий стадіон. У селах децентралізація мало помітна, однак, мешканці запевняють, дійсно обрізали дерева, ремонтували дорогу, проводили Дні села.

Надія на те, що Вишнівецька громада розвиватиметься надалі є. Участь в різноманітних проектах дозволить жителям відчути результати децентралізації. Адже всі вони направлені для покращення життя людей. Це і реконструкції навчальних закладів, соціальних об’єктів, закладів культури, бібліотек, ремонт доріг. Також з розвитком футбольного спорту, туристичної сфери у Вишнівецькій громаді є всі шанси стати перспективною.

Наталя Колодій, «Доба»