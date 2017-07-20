Гройсмана на Тернопільщині посадили за комбайн. ФОТО

20/07/2017 Розмір тексту:

Під час сьогоднішнього візиту в Тернопільську область Прем’єр-міністр України перевірив, як працюють місцеві комбайнери.

Фермери зустріли Володимира Гройсмана на території сільськогосподарського підприємства “Іванівське”. Прем’єру запропонували власноруч сісти за кермо сільгосптехніки і скосити ріпак, повідомляє сайт beztaby.te.ua.

“Скажу, що я не дуже добре справився із цим завданням, але якби не мав ще справи, то залишився б повчитись. Мало хто знає, але саме Тернопільщина ще 30 років тому розпочала активно розвивати фермерства та аграрну сферу. Як результат, ми бачимо сьогодні ці поля, засіяні озимою пшеницею, ячменем, горохом, кукурудзою та зерном”,- прокоментував побачене Володимир Гройсман.