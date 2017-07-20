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Гройсмана на Тернопільщині посадили за комбайн. ФОТО
20/07/2017 3
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Під час сьогоднішнього візиту в Тернопільську область Прем’єр-міністр України перевірив, як працюють місцеві комбайнери.
Фермери зустріли Володимира Гройсмана на території сільськогосподарського підприємства “Іванівське”. Прем’єру запропонували власноруч сісти за кермо сільгосптехніки і скосити ріпак, повідомляє сайт beztaby.te.ua.
“Скажу, що я не дуже добре справився із цим завданням, але якби не мав ще справи, то залишився б повчитись. Мало хто знає, але саме Тернопільщина ще 30 років тому розпочала активно розвивати фермерства та аграрну сферу. Як результат, ми бачимо сьогодні ці поля, засіяні озимою пшеницею, ячменем, горохом, кукурудзою та зерном”,- прокоментував побачене Володимир Гройсман.
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Коментарі (3)
Васьок21/07/2017
Гройсмана посадили за комбайн… Він шо, вкрав його?..
Васьок21/07/2017
Гройсмана посадили за комбайн… Він шо, вкрав його?..
ivan20/07/2017
Відвідувати підприємства активних діячів партії ригіонів – перша ознака влади порошенка