Гройсман дав доручення меру Тернополя і голові ОДА

19/06/2017 Розмір тексту:

Аби підготувати Тернопільщину до зими, прем’єр поспілкувався під час загальнодержавної селекторної наради із губернатором краю та мером обласного центру.

Голова кабміну під час селекторної наради доручив меру Тернополя забезпечити обласний центр на 40% тепловими лічильниками та індивідуальними теплопунктами, повідомляє Depo.Хмельницький.

А наразі файне місто оснащене приладами обліку лише на 2.3%. За словами мера Тернополя Сергія Надала, така ситуація склалась через те, що 35% містян мають індивідуальне опалення. А незахищені категорії населення не бажають встановлення лічильників, адже у такому разі оплата впаде саме на краян без індивідуального опалення. Аби виправити ситуацію, на вирішення проблеми залучили кошти Європейського банку реконструкції та розвитку у сумі 250-300 млн грн. Відтак, міський голова пообіцяв цьогоріч на 40% відсотків оснастити обласний центр необхідним обладнанням.

Що стосується регіону в цілому, то за словами губернатора Степана Барни, область забезпечена лічильниками вже на 100%, а край готовий до зими на 32%.

Більше того, у 2017 році Тернопільщина розрахувались за спожитий газ на 110%, але борг ще складає 213 млн грн. З них, 198 млн грн завинив обласний центр. А на погашення різниці в тарифах за енергоносії у регіоні з держбюджету отримали 22 млн грн, утім ще потрібно понад 30 млн. грн.

Також у краї цьогоріч планують перевести на альтернативне паливо 32 котельні.