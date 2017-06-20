Грандіозний забіг у Тернополі зібрав сотні бігунів з різних регіонів України

20/06/2017 Розмір тексту:

Грандіозний забіг у Тернополі об’єднав прихильників легкої атлетики з різних регіонів України. Змагалися аматори, а також досвідчені бігуни.

Півмарафон стартував у Тернополі вперше. Цей спортивний захід покликаний популяризувати легку атлетику серед людей різних вікових категорій.

«Півмарафон відрізняється від марафону тим, що дистанція на півмарафоні удвічі менша, від дистанції марафону – це 21 кілометр 97,5 метрів. В нас для дорослих бігунів діяли такі дистанції – 5, 10 та 21 км, це давало можливість збільшувати їхні шанси й вибрати найоптимальнішу відстань. Також була окрема програма для наймолодших бігунів, вони долали відстані, залежно від віку. Думаю, учасникам сподобалося. Хочеться, щоб такі заходи об’єднали ще більше молоді, а також літніх людей», – каже організатор турніру Роман Задорожний.

Загалом у змаганнях взяло участь майже 650 бігунів, більшість з яких – представники інших регіонів. «Я приїхала з Львівської області. В нас також проходять такі заходи, стараюся брати участь. Кожне змагання поліпшує мою форму, дає додаткову енергію. Тому дуже радує, що такі змагання розпочалися в Тернополі», – додає спортсменка із Львівської області Іванна Гук.

До слова, цей забіг благодійний. Пожертвувані учасниками кошти допоможуть реалізувати мрії дітей учасників АТО.

Софія Романська