Графік святкових Богослужінь та освячення великодніх кошиків у Храмі Успення Пресвятої Богородиці

14/04/2017 0
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Храм Успення Пресвятої Богородиці, Князя Острозького, 55.

Субота, 15 квітня

8.00 – Вечірня з Літругією св. Василія Великого

15.00-21.00 – Освячення пасок

21.30 – Надгробне. Воскресна Утреня. Свята Літургія (за парафію)

Неділя, 16 квітня

8.00 – Свята Літургія (за всяке прошення).

10.00 – Свята Літургія (за всяке прошення).

12.00 –  Свята Літургія (за всяке прошення). Воскресна Вечірня

Світлий понеділок, вівторок, 17-18 квітня

7.00 – Утреня

8.00, 10.00, 12.00 – Свята Літургія

17.30 – Вервиця

18.00 – Свята літургія.

Записала Ольга Трач

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