Графік святкових Богослужінь та освячення великодніх кошиків у Храмі Успення Пресвятої Богородиці
14/04/2017 0
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Храм Успення Пресвятої Богородиці, Князя Острозького, 55.
Субота, 15 квітня
8.00 – Вечірня з Літругією св. Василія Великого
15.00-21.00 – Освячення пасок
21.30 – Надгробне. Воскресна Утреня. Свята Літургія (за парафію)
Неділя, 16 квітня
8.00 – Свята Літургія (за всяке прошення).
10.00 – Свята Літургія (за всяке прошення).
12.00 – Свята Літургія (за всяке прошення). Воскресна Вечірня
Світлий понеділок, вівторок, 17-18 квітня
7.00 – Утреня
8.00, 10.00, 12.00 – Свята Літургія
17.30 – Вервиця
18.00 – Свята літургія.
Записала Ольга Трач
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