Грабіжника-рецидивіста, який нападав на тернополян, могли випустити на волю за 60 тисяч гривень

11/03/2017 Розмір тексту:

Прокуратура домоглась взяття під варту раніше судимого грабіжника. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

За принципової позиції Тернопільської місцевої прокуратури, Тернопільським апеляційним судом змінено запобіжний захід, обраний слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду для місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 296 (хуліганські дії, вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, із застосуванням насильства) та ч.2 ст.186 (Грабіж, поєднаний з насильством) КК України.

Нагадаємо, слідчий суддя обрав раніше неодноразово судимому підозрюваному у грабежі та нападі на двох тернополян на початку лютого 2017 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням суми застави у розмірі 60 000 грн. Тернопільська місцева прокуратура його оскаржила.

Відтак його змінено на безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення суми застави. Грабіжника–хулігана взяли під варту у залі суду.