Грабіжника-рецидивіста, який нападав на тернополян, могли випустити на волю за 60 тисяч гривень

11/03/2017 0
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Прокуратура домоглась  взяття під варту раніше судимого грабіжника. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

За принципової позиції Тернопільської місцевої прокуратури, Тернопільським апеляційним судом  змінено запобіжний захід,  обраний слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду для місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 296 (хуліганські дії,  вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, із застосуванням насильства) та ч.2 ст.186 (Грабіж, поєднаний з насильством)  КК України.

Нагадаємо, слідчий суддя обрав раніше неодноразово судимому  підозрюваному у грабежі та нападі на двох  тернополян  на початку лютого  2017 року   запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням суми застави  у розмірі 60 000 грн. Тернопільська місцева прокуратура його оскаржила.

Відтак його змінено   на безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення суми застави. Грабіжника–хулігана  взяли під варту у залі суду.

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