У Тернополі грабіжник зірвав золотий ланцюжок з шиї чоловіка і втік на “Фольксвагені”
31/08/2018 0
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На службовий планшет патрульних надійшов виклик про грабіж на вулиці Живова близько 6-ї години ранку 31 серпня.
Невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї заявника та зник з місця події на автомобілі Volkswagen. Потерпілий запам’ятав номерний знак транспортного засобу.
Дані автомобіля ймовірного грабіжника патрульні передали в орієнтування усім екіпажам. Завдяки злагодженим діям поліціянтів, транспортний засіб вдалося швидко розшукати, розповіли у патрульній поліції.
Разом із працівниками групи швидкого реагування чоловіка, який ймовірно причетний до грабежу, доставили до відділку поліції. Його затримали за ст. 208 КПК (Затримання уповноваженою службовою особою) і помістили до ізолятора тимчасового тримання.
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