У Тернополі грабіжник зірвав золотий ланцюжок з шиї чоловіка і втік на “Фольксвагені”

31/08/2018 Розмір тексту:

На службовий планшет патрульних надійшов виклик про грабіж на вулиці Живова близько 6-ї години ранку 31 серпня.

Невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї заявника та зник з місця події на автомобілі Volkswagen. Потерпілий запам’ятав номерний знак транспортного засобу.

Дані автомобіля ймовірного грабіжника патрульні передали в орієнтування усім екіпажам. Завдяки злагодженим діям поліціянтів, транспортний засіб вдалося швидко розшукати, розповіли у патрульній поліції.

