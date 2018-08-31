У Тернополі грабіжник зірвав золотий ланцюжок з шиї чоловіка і втік на “Фольксвагені”

31/08/2018 0
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На службовий планшет патрульних надійшов виклик про грабіж на вулиці Живова близько 6-ї години ранку 31 серпня.

Невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї заявника та зник з місця події на автомобілі Volkswagen. Потерпілий запам’ятав номерний знак транспортного засобу.

Дані автомобіля ймовірного грабіжника патрульні передали в орієнтування усім екіпажам. Завдяки злагодженим діям поліціянтів, транспортний засіб вдалося швидко розшукати, розповіли у патрульній поліції.

Разом із працівниками групи швидкого реагування чоловіка, який ймовірно причетний до грабежу, доставили до відділку поліції. Його затримали за ст. 208 КПК (Затримання уповноваженою службовою особою) і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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