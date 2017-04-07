Грабіжник побив 10-річного хлопчика і виніс з помешкання 100000 гривень

07/04/2017 Розмір тексту:

Патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні 100 000 гривень.

Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

«Я поїхав на ринок, щоб маму забрати, а 10-річний брат залишився вдома і тут така біда трапилася… Невідомий зайшов до будинку, вдарив брата по голові і викрав грошові кошти у сумі 100 000 гривень та акумулятор. Коли я повертався додому, побачив як він тікає через паркан, але наздогнати його не зміг…», – розповів 21-річний заявник патрульним поліцейським.

Подія трапилася 6 квітня, близько 18-ї години, на вулиці Яблуневій. Інспектори взяли опис ймовірного кривдника і почали обшукувати прилеглу територію.