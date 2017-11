Готуємося до партнерства з Німеччиною: у Тернопільській ОДА обговорили експортно-імпортний потенціал українського бізнесу

21/11/2017 Розмір тексту:

Міжнародні партнери розглядають Тернопільщину як перспективний майданчик для розвитку, економічного зростання та залучення іноземних інвестицій. Зокрема, наразі триває підготовка до партнерства з Німеччиною, яке передбачає програму підтримки експортно-імпортного потенціалу українського бізнесу та стажування в Німеччині для керівних кадрів українських підприємств.

Так, 21 листопада керівник апарату – заступник голови Тернопільської ОДА Ігор Вонс зустрівся з представниками товариства GIZ, яке є координатором програми, а саме: з керівником проектного офісу програми «Fit for Partnership with Germany» Світланою Степащенко та експертом проекту «Fit for Partnership with Germany» Євгеном Клісенком.

Вони поінформували про основні особливості своєї програми, яка передбачає місяць стажування за кордоном і подальшу співпрацю з їхніми випускниками, іноземним бізнесом та органами влади. Власне, учасники програми отримують у Німеччині можливість налагодити особисті контакти з компаніями, знайти надійних партнерів, безпосередньо ознайомитися з обладнанням, матеріалами та технологіями німецьких компаній, вивчити потенціал збуту власної продукції у Німеччині, набути навичок та компетенцій, необхідних для підвищення конкурентоздатності власного підприємства та сталого співробітництва з німецькими компаніями.

«Навчання – це один із найголовніших модулів під час перебування в Німеччині, другий та третій модулі – переговори й групові візити на німецькі підприємства. Ми не надаємо змоги стажуватися безпосередньо на цих підприємствах, але влаштовуємо візити з точки вивчення досвіду компаній, а саме менеджерських, управлінських технологій, інновацій в бізнесі», – зазначила керівник проектного офісу програми «Fit for Partnership with Germany» Світлана Степащенко.

Водночас, вона зауважила, що програма працює вже 15 років і за цей період досягла значного успіху. Що стосується переваг у співпраці, то GIZ готові працювати з усіма зацікавленими особами.

«В регіонах ми працюємо через так звані партнерські платформи, тобто через неформальні об’єднання будь-яких структур та осіб. Наприклад, в Сумах ми дуже плідно працюємо з обласною державною адміністрацією та департаментом економічного розвитку та торгівлі. Платформа складається з цього департаменту, наших випускників, з асоціації роботодавців, клубу директорів Сумського регіону тощо. Задіяна також торгово-промислова палата», – поінформувала Світлана Степащенко.

Також, за її словами, програма немає якогось ліміту на кількість учасників. «Більше того, ми абсолютно прості у користуванні, адже підприємці можуть зайти на наш сайт www.ukraine.managerprogramm.de, заповнити аплікаційну форму і після співбесіди приєднатися до нас. Єдине, що може викликати труднощі – це мова, адже наша робоча мова – англійська. Хоча маємо й дві групи з російською мовою стажування – це група аграріїв та топ-менеджерів», – підкреслила керівник проектного офісу програми «Fit for Partnership with Germany».

При цьому, як стало відомо під час зустрічі, керівництво проектного офісу пропонує своїм партнерами тренінги та більш тісний контакт між державними органами влади і випускниками програми – підприємцями. І насправді від цього є користь, адже багато випускників програми, бізнесменів допомагають державним службовцям щодо формування регуляторної поведінки чи інших взаємовідносин між владою та бізнесом. Загалом в програмі з підтримки бізнесу працює 19 країн світу.

«GIZ – це величезна німецька компанія, яка працює з багатьма проектами саме технічної допомоги з боку німецького уряду. Але в цій організації ми – єдиний бізнесовий проект для розвитку взаємовигідних економічних зв’язків. Для учасників у нас формуються спеціалізовані групи, які діляться за різними напрямами та галузями – це група з енергоефективності, де працюють всі, хто займається енергоефективністю у промисловості, в секторі ЖКГ, альтернативними джерелами енергії. Також є група з менеджменту в охороні здоров’я, аграрна група, група з переробки сміття, екологічної переробки. Торік був попит на переробку сільгосппродукції та виробництво продуктів харчування. Тому просимо всіх, хто зацікавлений у відкритті нових ринків, нових можливостей, європейських цінностях у веденні бізнесу, інвестувати у своє майбутнє, долучившись до нашої програми», – наголосив експерт проекту «Fit for Partnership with Germany» Євген Клісенко.

У свою чергу, керівник апарату – заступник голови Тернопільської ОДА Ігор Вонс акцентував на важливості таких програм, на їх ефективності та значній підтримці для підприємців та бізнесу, які тільки починають свою діяльність або для тих, які вже працюють та шукають нових бізнес-ідей, проектів, партнерів та ринків збуту продукції. Саме тому, дане спілкування продовжилося вже у більш ширшому форматі – у форматі круглого столу з суб’єктами господарювання Тернопільщини та представниками німецького Товариства з міжнародного співробітницта GIZ GmbH (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit).