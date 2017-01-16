Хотів проскочити: біля двоаркового моста сталася ДТП. ФОТО

16/01/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась на перехресті вул. Б. Хмельницького та С. Крушельницької у понеділок, 16 січня, близько 13.00.

– Водій Volkswagen Caddy не надав переваги в русі Daewoo Lanos, яке їхало по головній дорозі, – повідомляє “20 хвилин” з посиланням на в прес-службу управління патрульної поліція Тернополя. – Volkswagen їхав з вулиці Крушельницької під міст і мав пропустити Daewoo, яке їхало з вулиці Богдана Хмельницького під міст і аж тоді їхати. А він хотів проскочити і не пропустив.