Хотів проскочити: біля двоаркового моста сталася ДТП. ФОТО

16/01/2017 0
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Аварія трапилась на перехресті вул. Б. Хмельницького та С. Крушельницької у понеділок, 16 січня, близько 13.00.

–  Водій Volkswagen Caddy не надав переваги в русі Daewoo Lanos, яке їхало по головній дорозі, – повідомляє “20 хвилин” з посиланням на в прес-службу управління патрульної поліція Тернополя. – Volkswagen їхав з вулиці Крушельницької під міст і мав пропустити Daewoo, яке їхало з вулиці  Богдана Хмельницького під міст і аж тоді їхати. А він хотів проскочити і не пропустив.

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