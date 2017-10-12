Хотіла викинутися і втопитися: п’яна тернополянка знайшла оригінальний спосіб привернути до себе увагу

12/10/2017 0
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«Матір спершу пробувала кинутись з балкону, а тепер погрожує втопитися», – розповів заявник патрульним, які прибули за викликом на вулицю Київську, 10 жовтня, близько 21-ї години вечора.

Громадянка була напідпитку. Полісмени викликали швидку. Лікар в медичному закладі, обстеживши громадянку, розповів, що така поведінка жінки зумовлена вживанням великої дози алкоголю і в такий спосіб вона просто хоче привернути до себе увагу. Результат освідування громадянки – 1, 19 проміле алкоголю в крові. А це майже в 6 разів перевищувало допустиму норму.

Інспектори доставили тернополянку до відділку поліції, де склали на неї протокол за появу в громадському у п’яному вигляді, повідомляють у патрульній поліції.

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