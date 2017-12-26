Господарство з Тернопільщини єдине в Україні вирощує яблуковишню

26/12/2017 Розмір тексту:

— 2014-го посадили на пробу яблуковишню. Цього року вперше в Україні отримали врожай. Плоди червоні зовні та всередині, — говорить 30-річний Тарас Мельник з фермерського господарства “Гадз” у селі Трибухівці Бучацького району Тернопільської області. Вирощує понад півсотні сортів яблук, груш і слив. — Сорт Байя Маріса відрізняється вдвічі більшою кількістю антиоксидантів.

Про цей сорт дізналися, коли були на європейських виставках. Господарство отримало ексклюзивне право вирощування такого сорту від німецьких селекціонерів, які винайшли його.

— У цих яблук червоний сік і до нього не треба додавати добавок для фарбування. Або підмішувати сік вишні чи буряка. М’якоть використовують для кондитерських потреб. Ріжуть на кубики й заморожують. Узимку можна робити десерти, йогурти та джеми.

Вирощують яблуковишні, як традиційні сорти. Дерева люблять ґрунт пухкий, щоб добре пропускав вологу та повітря. Місце для посадки має бути світле і захищене від протягів. Перед посадкою на ділянку вносять по 5–6 кг перегною, 250–300 г деревної золи і по 1 ст. л. нітроамофоски. Потім перекопують землю. Після посадки поливають дерева один раз у два тижні.

— Крону формуємо по системі “суперверетено”. На деревах залишаємо тільки одно-, дво- та трирічні гілки. Старіші зрізуємо. Так рослина весь час омолоджується і не витрачає сили на зайві пагони.

Навесні корисно підживлювати по 1 ст. л. нітроамофоски, в період цвітіння — по 200 г деревної золи. А щоб менше осипалася зав’язь — по 1 ч. л. суперфосфату й калійної солі.

Врожай збирають усередині вересня. Лежить до лютого. Виростають плоди червоними з білими крапочками на шкірці. Важать майже 170–200 г. На смак солодкі з кислинкою і вишневим ароматом. З одного дерева на четвертий рік після посадки буде 20 кг яблук.

– 50 відсотків вирощених на ­Тернопільщині яблук ми цьогоріч експортуємо за кордон. Для цього отримали сертифікат, що підтверджує — продукція є екологічно чистою.

Щоб яблука потрапили в європейські магазини, кожен плід сканують. Найменшу подряпину вважають браком.

— Намагаємося знайти нові ринки. Минулого року вдалося освоїти європейські, зокрема Швеції, Італії, Німеччини, Голландії. Спрямовуємо роботу на ринки Індії та Близького Сходу, що стрімко розвиваються. Індія розширює ринки й шукає потенційних виробників, щоб забезпечити населення якісним продуктом. Тому намагаємося розширити свій асортимент новинками.

Джерело: Gazeta.ua