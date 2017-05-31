Господар з Тернопільщини потруїв бджіл сусідові

31/05/2017 Розмір тексту:

До адміністративної відповідальності притягнуто місцевого мешканця, який здійснив обробку озимої пшениці на власній земельній ділянці з порушенням правил застосування отрутохімікатів, чим викликав незадоволення сусідів та спричинив загибель бджіл.

Даний випадок виявлено Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області 25 травня поточного року на території Мшанецької сільської ради Зборівського району, повідомляє ltdaily.info.

Загалом останнім часом почастішали випадки подібних звернень громадян до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області з приводу порушення правил застосування отрутохімікатів сільгоспвиробниками та окремими громадянами, які обробляють власні городні ділянки. Вони часто не дотримуються вимог санітарних норм щодо часу проведення обробки.

Порушники правил застосування пестицидів та агрохімікатів несуть відповідальність за ст. 83 Кодексу України про адміністративні правопорушення.