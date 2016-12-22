Гори пляшок і калюжі горілки: у “Сільпо” завалилися полиці з алкоголем. ФОТО
21/12/2016 3
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Вчора у «Сільпо», що у центрі, трапився несподіваний трафунок: з полок масово попадали пляшки з горілкою та вином. Частина з них розбилися, наповнивши відділ ароматом алкоголю.
Фотографії в соцмережах розповсюдили очевидці.
В коментарях люди стверджують, начебто десь поруч забивали сваї на будові і саме це стало причиною обвалу.
«Сьогодні в Сільпо… То сталося в лиху годину… Ой, лихо…лихо. Брати Гадюкіни», – пише Юрій Покора під оприлюдненим фото.
«Землетрус, чи то через приватбанк?», – жартує Володимир Чернець.
«Хронів не пускати вдавляться або слиною або склом!», – іронізує Семен Кананович.
Водночас працівникам «Сільпо» було не до жартів. Їм довелося оперативно ліквідовувати наслідки «аварії».
Джерело: 0352.ua
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Коментарі (3)
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степко21/12/2016
Будівля в аварійному стані, необхідно терміново закривати!
анонім21/12/2016
це як треба було трусити що стільки пляшок лежить одни слово фотошоп