Гори пляшок і калюжі горілки: у “Сільпо” завалилися полиці з алкоголем. ФОТО

21/12/2016 3
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Вчора у «Сільпо», що у центрі, трапився несподіваний трафунок: з полок масово попадали пляшки з горілкою та вином. Частина з них розбилися, наповнивши відділ ароматом алкоголю.

Фотографії в соцмережах розповсюдили очевидці.

В коментарях люди стверджують, начебто десь поруч забивали сваї на будові і саме це стало причиною обвалу.

«Сьогодні в Сільпо… То сталося в лиху годину… Ой, лихо…лихо. Брати Гадюкіни», – пише Юрій Покора під оприлюдненим фото.

«Землетрус, чи то через приватбанк?», – жартує Володимир Чернець.

«Хронів не пускати вдавляться або слиною або склом!», – іронізує Семен Кананович.

Водночас працівникам «Сільпо» було не до жартів. Їм довелося оперативно ліквідовувати наслідки «аварії».

Джерело: 0352.ua

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Коментарі (3)

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    • степко

    21/12/2016

    Будівля в аварійному стані, необхідно терміново закривати!

    анонім

    21/12/2016

    це як треба було трусити що стільки пляшок лежить одни слово фотошоп

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