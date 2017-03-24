Хорватія – Україна: будемо зі щитом чи на щиті?

24/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні збірна України проведе у Загребі перший офіційний матч сезону проти команди Хорватії.

В тому, що він буде для наших футболістів нелегким, сумніватися не варто – про це вже близько місяця йде мова на футбольних каналах і у спортивній пресі. Оцінки й прогнози не страждають на надмірний оптимізм. Це, зрештою, не дивно – варто лише порівняти нинішній статус хорватських і українських футболістів у Європі. Модріч займає одну з ключових позицій у «Реалі»; те ж саме можна сказати і про роль Ракітіча у «Барселоні». У тому ж королівському клубі Мадрида дедалі впевненіше заявляє про себе Ковачіч. Манджукіч разом з Ігуаїном складають грізний атакуючий тандем «Ювентуса». Субашич є номером №1 у рамці воріт успішного нині на євроарені «Монако», Врсалько цементує захист «Атлетіко» (щоправда, кажуть, що не зіграє через травму); у «Фіорентині» стабільно виступають Бадель і Калініч; «Інтер» зараз роздумує, як/чи продавати у «Арсенал» чи «Ліверпуль» Перішича, причому сума торгу стартує з 40 млн. євро. Що й казати, «картаті», як називають збірну Хорватії за її форму, можуть викликати острах своїми іменами. А що ж у нас? Коноплянка міцно освоїв лаву запасних «Шальке»; Федецький з «Дармштадтом» безнадійно загруз на дні Бундесліги й перебуває, мабуть, у відповідному настрої; «Бетіс» не знає, як здихатися Зозулі, а «Фенербахче» скиглить, що необдумано взяв у оренду Караваєва…Найбільші сподівання – на гравців «Шахтаря» і «Динамо», однак на перших ще може відчуватися недавня поразка від «Сельти», а чи зіграє вдало Ярмоленко у матчі проти сильного суперника – теж велике питання…До того ж хорвати в січні провели спаринги з Чилі та Китаєм, а наша збірна такої можливості не знайшла. Словом, передматчеві розклади не надто веселі, хоча багаторічний досвід підказує, що сама гра подеколи вносить в них несподівані корективи. А що думають про сьогоднішній матч у Загребі люди, безпосередньо причетні до нього, або ж просто не чужі у футболі? Головний тренер нашої збірної А. Шевченко видав просто-таки магічний рецепт досягнення успіху: «Головне завдання – зіграти добре, але для цього треба багато попрацювати». Щось подібне, пригадую, часто говорила нам вчителька у молодших класах…До честі Андрія Миколайовича, він наразі не виявляє тої чарівної хамуватості, що її демонстрував на прес-конференціях його колишній наставник Олег Володимирович, але все ж, слухаючи його, буває важкувато второпати, що він хоче сказати. А тут ще й коуч хорватів А. Чачіч завбачливо-хитро похвалив свого українського vis-à-vis, мовляв, той «вдихнув життя у гру збірної України». Звичайно, якщо умовно назвати виступ нашої команди на Євро-2016 «кататонічним ступором», то деякі незначні ознаки пожвавлення функцій минулої осені вона продемонструвала. Але чи вистачить цього ефемерного «покращання» сьогодні увечері? Ось ще декілька думок з приводу матчу Хорватія – Україна:

Ю.Вернидуб: «Вірю, що наша збірна, як мінімум, не програє»

Д. Срна: «Україні буде важко – Хорватія в себе вдома гратиме на перемогу…Але я сподіваюся, що на Кубок світу-2018 проб’ються обидві збірні»

Р.Ротань: «Як впоратися з такими монстрами, як Модріч, Ракітіч, Ковачіч? Наш тренерський штаб щось придумає..Головне – дотримуватися дисципліни і намагатися використати гольові можливості».

О.Блохін: «Буде гра на результат. Нас цілком влаштує нічия, тому, думаю, футбол буде трохи закритим»

А ось прогнози на матч Хорватія–Україна тернопільських футбольних провидців. Їх сьогодні як ніколи багато з огляду на важливість гри, а також на те, що наступний офіційний матч збірна зіграє аж у червні. Отже:

Сергій Надал, міський голова Тернополя – 1:1

Василь Івегеш, тренер команди ТНПУ «Буревісник» – 0:0

Володимир Болєщук, депутат обласної ради – 1:1

Анатолій Крохмальний, автор і ведучий програм каналу TV-4 – 0:0

Михайло Дем’янчук, колишній футболіст «Ниви» – 1:1

Микола Мартинчук, редактор «Нової тернопільської газети» – 2:0

Тарас Хаварівський, економіст – 0:0

Михайло Безпалько, актор театру ім.Т.Шевченка – 2:1

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 1:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 3:1

Як бачимо, культурно-медійно-мистецька «фракція» місцевих футбольних оракулів настроєна менш оптимістично, ніж більшість опитаних. Та й у останніх оптимізм дуже вже обережний…Хотілося б побачити вдалу гру і прийнятний результат для нашої збірної, а отже, помилитися у своєму прогнозі, але… приєднаюся до «меншовиків»:

Ігор Дуда, журналіст – 1:0