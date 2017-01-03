Хоростківський цукровий завод забруднив відходами більше гектара землі

03/01/2017 Розмір тексту:

Екологічною інспекцією у Тернопільській області під час обстеження земельної ділянки зафіксовано засмічення відходами на площі майже 1,4 га.

Як повідомляє прес-служба ДЕІ, реагуючи на звернення жителів Хоросткова, інспекція провела обстеження земельної ділянки поряд із територією ТОВ “Інтерформ – Захід”. Було відібрано проби землі на предмет її забруднення та зафіксовано засмічення відходами від виробництва цукру.

Збитки внаслідок засмічення земельної ділянки сягнули 288,8 тис. грн. Збитки від забруднення склали 60,9 тис. грн.

Відтак, компанії ТОВ “Галичина цукор” надіслано припис щодо забезпечення ліквідації відходів від виробництва цукру у термін до 30 січня 2017 року.

Матеріали перевірки направлено Хоростківському міському голові для прийняття рішення щодо подальшого поводження з відходами та порушення справи про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, а також відшкодування заподіяної шкоди.

Аналогічний лист надіслано комісії з питань поводження з безхазяйними відходами Тернопільської ОДА.