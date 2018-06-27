Хоростків гучно відсвяткував День міста у новому статусі – центру громади. Фоторепортаж

Привітати людей зі святом завітало не лише районне керівництво, а й народний депутат України Микола Люшняк.

Традиційно в останню неділю червня у Хоростові відзначають День міста. Цьогоріч він був багатим на слова подяки, адже з моменту утворення громади в житті ОТГ відбулося чимало позитивних зрушень. Відтак, міський голова Степан Гладун від себе та від імені жителів Хоросткова висловив слова вдячності народному депутату України Миколі Володимировичу Люшняку за активну підтримку та допомогу.

Як зазначив Степан Гладун, капітальний ремонт системи опалення у ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 – гімназії, поточні ремонти шести вулиць міста, відремонтований пішохідний перехід та багато іншого – усе це завдяки підтримці нардепа.

– Ми вдячні Миколі Володимировичу за те, що він завжди поряд із нами, за те, що піклується про нашу громаду та щоразу допомагає. Саме він доклав багато зусиль, щоб у нас була дорога, адже ми всі добре пам’ятаємо, у якому стані вона була раніше. Допоміг нардеп і з залученням коштів для системи опалення нашого навчального закладу. Дякуємо також і за сприяння у відновлені роботи спиртзаводу, який має запрацювати вже до кінця цього року. Багато зробив наш депутат і для Хоростківського сільськогосподарського ліцею. Ми безмежно раді, що наші інтереси у ВРУ представляє саме Микола Люшняк , з яким ми вже плануємо наступні звершення, – ділиться громада Хоросткова.

В той самий час Микола Люшняк подякував жителям Хоростківської ОТГ, які наважились на такі кардинальні зміни у своєму територіальному устрої та висловились у бажанні створити успішну громаду.

– Починаючи з жовтня минулого ви зіткнулись із чималими змінами. Однак я радий, що ви наважились на цей крок. Саме він став початком позитивних змін як у житті вашої громади, так і в житті її мешканців. За цей короткий період ви досягли чималих результатів. Сподіваюся, що ми радітимемо за ваші перемоги і в подальшому. Хочу також наголосити, що саме процес децентралізації відкриває чималі перспективи у розбудові цілком нової, успішної та процвітаючої держави. Вітаю із Днем міста! – звернувся до хоростківчан нардеп.

Зазначимо, що завдяки співпраці громади Хоросткова, районної влади та Миколи Люшняка в ОТГ незабаром відновить свою роботу і місцева лікарня. Також до першого вересня почне курсувати міський автобус.