На Тернопільщині горіла сільрада. ФОТО

04/01/2017 Розмір тексту:

3 січня о 07:40 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в будівлі сільської ради села Мала Плавуча Козівського району.

На час прибуття рятувальників площа горіння становила близько 6 м кв. Існувала загроза подальшого поширення полум’я, повідомляєть в управлінні ДСНС.

О 9-й пожежу було ліквідовано. Під час гасіння врятовано будівлю сільської ради, службову документацію, сільську бібліотеку та інші матеріальні цінності.

На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.