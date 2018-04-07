Горе-матір з Тернопільщини побила дитину, бо у неї болів зуб. ФОТО

07/04/2018 Розмір тексту:

Ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення належного виховання неповнолітніх дітей – саме за такою статтею понесе відповідальність мешканка села Слов’ятин. Через повну безвідповідальність матері постраждала малолітня донька.

Про те, що дитина виховується в неналежних умовах, правоохоронцям Бережанського відділу поліції повідомила вчитель школи, де навчається дівчинка. Вона розповіла, що дитина декілька днів пропускала навчання, а до навчального закладу прийшла хвора та зі слідами побоїв.

Працівники поліції та соціальної служби виїхали за місцем проживання дитини та її батьків. Як з’ясувалося, на виховані у мешканки району четверо дітей, однак найгірше ставлення мати проявляє лише до наймолодшої, 9-річної донечки. Напередодні інциденту у дитини розболівся зуб, однак мати замість повести дитину до лікаря, надавала їй стусанів.

Неприйнятними були й умови проживання дітей – у будинку немає опалення, усюди безлад та бруд. Поліцейські відвезли усіх на обстеження до районної лікарні. На матір складено адмінпротокол згідно статті 184 кодексу країни про адміністративні правопорушення, повідомляють у поліції.