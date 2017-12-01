Горді тернопільські маршрутки: поки не штовхнеш – не поїде. ФОТО

01/12/2017 Розмір тексту:

В управлінні транспорту кажуть, що транспорт щодня перед виїздом на маршрут перевріяє механік. І, якщо маршрутка технічно несправна, то її не випускають.

– На Лесі Українки бачив таку картину: від зупинки чоловіки пхали маршрутку, щоб та завелась, – розповідає тернополянин Юрій. – Чому пасажирів возять поламані маршрутки? Хто за це відповідає?

За словами начальника управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігора Мединського, перед виїздом на маршрут транспорт проходить техогляд, а причиною того, що маршрутка заглохла може бути будь-що.

– Важко сказати що трапилось, можливо, десь дротик відійшов від генератора чи акумулятора, – каже пан Мединський. – Такого, щоб на маршрут виїхала технічно несправна маршуртка – не буває. За це відповідає механік по випуску, він ставить свій підпис та печатку. Зараз ні водій не хоче їхати не наспавному авто, ні механік не хоче випускати. Бо це за собою тягне наслідки.

Якщо маршрутку не випускають на маршрут, то заміть неї виїжджає резервна, звісно, якщо така є. В іншому випадку, як пояснює Ігор Мединський, на маршруті буде незакритим один випуск. Тобто пасажири на зупинках чекатимуть на маршрутку довше.

Джерело: “20 хвилин“