Хомінець оголосив полювання на… бабусь з тушонками

16/06/2017 Розмір тексту:

Злий жарт іноді грає з деякими посадовцями марнославство, а вироблена роками звичка бути в центрі уваги іноді перетворює їх в комічних персонажів. Особливо, коли їхня нова робота не зовсім в’яжеться з політичним пустослів’ям.

По завершенні політичної кар’єри екс-голова Тернопільської обласної ради Василь Хомінець влаштувався керувати представництвом Держспоживпродслужби Василь Хомінець. У властивому політику (за родом попередньої діяльності) та педагогу (за фахом) жанрі Хомінець свій піар будує не на важливих проблемах якості та стандартів виробництва, а на тих речах, які нема кому заперечити.

Очевидно, тому чиновник бореться з тушонками, що продають бідні бабусі на ринках, або ж набирає державної ваги карантин через білку, яка покусала чоловіка. Але ці проблеми виникають постійно і не залежать від волі чиновника. Натомість не чути публічних звітів посадовця про те, якою хімією оприскують поля київські агрохолдинги і як це впливає на здоров’я жителів сіл та екологічну чистоту сільськогосподарської продукції. Це реальні справи, які посадовець такого рівня має і повинен вирішувати. Однак на такі господарства екс-політик їздить з оглядовими цілями.

У цьому випадку згадується сакраментальна фраза одного кіногероя: “мухи отдєльно, котлети отдєльно”…