Хомінець оголосив полювання на… бабусь з тушонками

16/06/2017 0
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Злий жарт іноді  грає з деякими посадовцями марнославство, а вироблена роками звичка бути  в центрі уваги іноді перетворює їх в комічних персонажів. Особливо, коли їхня нова робота не зовсім в’яжеться з політичним пустослів’ям.

По завершенні політичної кар’єри екс-голова Тернопільської обласної ради Василь Хомінець влаштувався керувати  представництвом Держспоживпродслужби Василь Хомінець.  У властивому політику (за родом попередньої діяльності) та педагогу (за фахом) жанрі Хомінець свій піар будує не на важливих проблемах якості та стандартів виробництва, а на тих речах, які  нема кому  заперечити.

Очевидно, тому чиновник бореться з тушонками, що продають бідні бабусі на ринках, або ж набирає державної ваги карантин через білку, яка покусала чоловіка. Але ці  проблеми виникають постійно і  не залежать  від волі чиновника. Натомість не чути публічних звітів посадовця про те, якою хімією оприскують поля київські агрохолдинги і як це впливає на здоров’я жителів сіл та екологічну чистоту сільськогосподарської продукції. Це реальні справи, які посадовець такого рівня має і повинен вирішувати. Однак на такі господарства екс-політик їздить з оглядовими цілями.

У цьому випадку згадується сакраментальна фраза одного кіногероя: “мухи отдєльно, котлети отдєльно”…

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