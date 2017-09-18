Голову сільради спіймали на хабарі у 10000 гривень. ФОТО

18/09/2017 Розмір тексту:

Управління захисту економіки спільно з прокуратурою Тернопільської області викрили злочинну схему вимагання неправомірної вигоди сільським головою одного з сіл Борщівського району.

Як повідомили у прес-служба прокуратури Тернопільської області, посадовець вимагала «винагороду» у 10 тисяч гривень за видачу рішення сесії про надання дозволу на розміщення кіоску на території села.

Чиновницю спіймали «на грячому» сьогодні у приміщенні сільради.

Вирішується питання про затримання підозрюваної в порядку ст. 208 КПК України.