Голову сільради спіймали на хабарі у 10000 гривень. ФОТО

18/09/2017 0
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Управління захисту економіки спільно з прокуратурою Тернопільської області викрили злочинну схему вимагання неправомірної вигоди сільським головою одного з сіл Борщівського району.

Як повідомили у прес-служба прокуратури Тернопільської області, посадовець вимагала «винагороду» у 10 тисяч гривень за видачу рішення сесії про надання дозволу на розміщення кіоску на території села.

Чиновницю спіймали «на грячому» сьогодні у приміщенні сільради.

Вирішується питання про затримання підозрюваної в порядку ст. 208 КПК України.

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