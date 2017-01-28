Голову РДА звинувачують у тому, що він був п’яний та ображав відомого тернополянина

27/01/2017 Розмір тексту:

Громадські активісти стверджують, що голова Заліщицької РДА Борис Шипітка під час екскурсії на Новодністровській ГЕС перебував у стані алкогольного сп’яніння.

“Під час екскурсії на Новодністровській ГЕС, деякі представники Заліщицького району показово відзначилися!

Так, голова Заліщицької РДА Борис Шипітка (на фото ліворуч – ред.) та сільський голова с. Зелений Гай – Прокоп Ігор прибули на режимний об’єкт з ознаками явного алкогольного сп’яніння! Більше того, Борис Іванович аморально ображав Борис Гора, за його позицію проти будівництва каскаду ГЕС на Дністрі.

Так, Борис досить різкий у своїх висловлюваннях, але чи має моральне та законне право чиновник в категоричній формі принижувати людей за їхню позицію, чи має право чиновник в такому стані працювати?” – написав у Фейсбуці координатор “Самооборони Майдану Тернопільщини” Іван Ковалик.

Джерело: Галас

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