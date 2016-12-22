Головою громади на Борщівщині стала представник партії Порошенка
У неділю, 18 грудня, у Борщівському районі мешканці сіл Більче-Золотого, Олексинець, Монастирка, Шершенівки, Мушкарів, Юр’ямпіль обрали голову громади та 22 депутатів майбутньої ради.
Впевнену перемогу на цих виборах здобула діюча голова та кандидат від Блоку Петра Порошенка Галина Огородник, на другому місці опинився кандидат – Гуменюк, на третій сходинці – Чокан, четверте місце на цих виборах за кандидаткою Равлюк.
Галина Огородник з перевагою в майже 300 голосів посіла перше місце, пише “Звістка”.
До порушень в ході голосування можна віднести неознайомленість членів виборчих комісій зі своїми професійними обов’язками та на деяких дільницях відсутність посвідчень членів дільничних виборчих комісій від ТВК, масові голосування без паспортів (на дільниці в Більче-Золотому та Шершенівці).
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Коментарі (2)
Орест20/12/2016
Та ви взнали ситуацію нормально і тоді щось мудре написали , а не переписували з іншого сайту неправдиві новини. Наша голова ішла без партії, самовисуненням, і люди її вибрали як людину , а ви робите собі піар на цьому
Олена20/12/2016
Яке щастя…аж на кожному сайті про це потрібно писати.