Головою громади на Борщівщині стала представник партії Порошенка

20/12/2016 2
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У неділю, 18 грудня, у Борщівському районі мешканці сіл Більче-Золотого, Олексинець, Монастирка, Шершенівки, Мушкарів, Юр’ямпіль обрали голову громади та 22 депутатів майбутньої ради.

вибориВпевнену перемогу на цих виборах здобула діюча голова та кандидат від Блоку Петра Порошенка Галина Огородник, на другому місці опинився кандидат – Гуменюк, на третій сходинці – Чокан, четверте місце на цих виборах за кандидаткою Равлюк.

Галина Огородник з перевагою в майже 300 голосів посіла перше місце, пише “Звістка”. 

До порушень в ході голосування можна віднести неознайомленість членів виборчих комісій зі своїми професійними обов’язками та на деяких дільницях відсутність посвідчень членів дільничних виборчих комісій від ТВК, масові голосування без паспортів (на дільниці в Більче-Золотому та Шершенівці).

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Коментарі (2)

Орест

20/12/2016

Та ви взнали ситуацію нормально і тоді щось мудре написали , а не переписували з іншого сайту неправдиві новини. Наша голова ішла без партії, самовисуненням, і люди її вибрали як людину , а ви робите собі піар на цьому

Олена

20/12/2016

Яке щастя…аж на кожному сайті про це потрібно писати.

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