Головним люстратором країни стала колишня помічниця нардепа з Тернопільщини

25/04/2017 Розмір тексту:

У конкурсі на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України перемогла в.о. директора департаменту Анастасія Задорожна.

Про це повідомляється на сайті Мін’юсту, передає Тиждень.ua.

Згідно з повідомленням, Анастасія Задорожна є головним фахівцем відділу правового забезпечення та науково аналітичної роботи департаменту люстрації, а 17 березня Мін’юст призначив її виконувачем обов’язків директора департаменту люстрації. У 2010 році вона закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю “Правознавство”.

Раніше Задорожна була помічником депутата Верховної Ради від фракції “Блок Петра Порошенко” Олега Барни.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко пішла у відставку і Мін’юст оголосив конкурс на цю посаду.