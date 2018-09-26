Головний тренер “Ниви” пішов у відставку. ВІДЕО
26/09/2018 0
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Після поразки від вінницької “Ниви” головний тренер “Ниви” Тернопіль Віталій Шумський пішов у відставку.
У десятому турі другої ліги “нивівське”дербі відбулося на центральному стадіоні Тернополя. Результат зустрічі вирішив єдиний пропущений гол на 54 хвилині матчу. Контратаку вінницької команди, протягнувши м’яч до штрафного майданчика тернополян, влучним ударом завершив Федосов.
Більше голів вболівальники у цьому матчі не побачили. Друга поспіль, мінімальна поразка тернопільської “Ниви” із рахунком 0:1 на рідному стадіоні.
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