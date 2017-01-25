Головну ялинку Тернополя відправили на обстеження

25/01/2017 Розмір тексту:

У головної ялинки Тернополя закінчився гарантійний термін. Нагадаємо, вона відслужила шість років. Чи експлуатуватимуть цю ялинку наступного року, поки що невідомо.

Вісімнадцятиметрова ялинка використовувалася у Тернополі цілих шість років. Наразі новорічна красуня потребує оновлення, – кажуть в управлінні ЖКГ Тернопільської міської ради.

«Всі металічні каркаси ми відправили на обстеження, у випадку необхідності – проведення ремонту. Обстеження проводитимуть на підприємстві у Підволочиську, там виготовляють штучні ялики. Після цього обстеження ми отримаємо відповідний акт, який вказуватиме, чи можливо її дальше експлуатувати. Щодо попередніх висновків, можемо сказати, що кілька гілок з штучною хвоєю пошкоджено. Відтак на наступний рік ялинку необхідно оновити майже на 40%. Також планується замінити пластикову огорожу навколо ялинки на металічну. А ще багато іграшок та ілюмінації потребують оновлення. Наступного року доведеться докупити понад дві сотні іграшок. Також треба буде докупити гірлянди», – розповідає начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури міського управління ЖКГ Андрій Дроздовський.

Оновлення ялинки обійдуться недешево, але це вартуватиме значно менше, ніж купівля нової ялинки. Тож наступного нового року жителів Тернополя радуватиме оновлена новорічна красуня.