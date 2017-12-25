Головну ялинку Тернополя прикрасили 3D-ілюмінацією. ФОТО

25/12/2017 Розмір тексту:

24 грудня були завершені роботи із облаштування 3D-ілюмінації на головній ялинці Тернополя.

Цей сюрприз прийшовся до душі жителям міста та гостям, адже відразу після того, як новорічні вогні засяяли по-новому, пролунало чимально схвальних відгуків.

Вперше тернополяни побачили 3D-ілюмінацію сьогодні під час різдвяного концерту «Україна та світ святкують Різдво Христове разом», що відбувся на Театральному майдані. Та подивуватися новим технологіям, що втілюються у Тернополі, всі охочі зможуть впродовж циклу новорічно-різдвяних свят, повдіомляють в управлінні ЖКГ міської ради.