Головного земельника Тернопільщини можуть звільнити

27/10/2017 0
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Виконуючого обов’язки Держгеокадастру в Тернопільській області Віктора Мартинюка очікує нове випробування.

Його роботу перевірить столична комісія. Після резонансного звільнення керівника Держгеокадастру за наслідками засідання Ради регіонального розвитку перевірять роботу структур в областях.

“Пропоную  дати доручення Мінагрополітики сформувати групи при перевірці роботи територіальних органів Держгеокадастру і (в разі необхідності) відсторонити всіх керівників на місцях”, – сказав на засіданні уряду 23 жовтня  Володимир Гройсман. “Бізнес говорить про те, що чиновники сіли на місця і починають розказувати як кому жити. З цим я теж не буду миритися”, – наголосив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що Віктор Мартинюк повернувся на посаду майже рік тому. Колишньому головному люстратору вдалося повернутися у “жирну” структуру після того, як виграв суд про поновлення на роботу в колишній Держкомзем. Формально Мартинюк є заступником начальника управління Держгеокадастру. Однак через відсутність начальника йому доручили виконання обов’язків керівника установи.

Останнім часом користується підтримкою голови ОДА Степана Барни. Причина – успішне виконання місії з виділення ділянок учасникам АТО у міській зоні Тернополя неподалік Львівської траси.

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