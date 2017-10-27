Головного земельника Тернопільщини можуть звільнити
Виконуючого обов’язки Держгеокадастру в Тернопільській області Віктора Мартинюка очікує нове випробування.
Його роботу перевірить столична комісія. Після резонансного звільнення керівника Держгеокадастру за наслідками засідання Ради регіонального розвитку перевірять роботу структур в областях.
“Пропоную дати доручення Мінагрополітики сформувати групи при перевірці роботи територіальних органів Держгеокадастру і (в разі необхідності) відсторонити всіх керівників на місцях”, – сказав на засіданні уряду 23 жовтня Володимир Гройсман. “Бізнес говорить про те, що чиновники сіли на місця і починають розказувати як кому жити. З цим я теж не буду миритися”, – наголосив Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, що Віктор Мартинюк повернувся на посаду майже рік тому. Колишньому головному люстратору вдалося повернутися у “жирну” структуру після того, як виграв суд про поновлення на роботу в колишній Держкомзем. Формально Мартинюк є заступником начальника управління Держгеокадастру. Однак через відсутність начальника йому доручили виконання обов’язків керівника установи.
Останнім часом користується підтримкою голови ОДА Степана Барни. Причина – успішне виконання місії з виділення ділянок учасникам АТО у міській зоні Тернополя неподалік Львівської траси.
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