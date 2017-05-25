Головного лікаря з Тернополя можуть посадити на два роки через е-декларацію

25/05/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області виявлено порушення вимог антикорупційного законодавства одним із керівників комунального закладу охорони здоров‘я.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний лікар комунального закладу охорони здоров‘я проігнорував вимоги норм Закону України «Про запобігання корупції» та не подав декларацію за 2016 рік. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 366-1 КК України.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.