Головлікар з Тернопільщини, якого підловили на корупції, відбувся смішним штрафом

04/10/2017 Розмір тексту:

Головного лікаря теребовлянського медичного закладу притягнуто до відповідальності за скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області, апеляційний суд залив у силі постанову Теребовлянського районного суду про притягнення до адміністративної відповідальності головного лікаря Теребовлянського районного центру медико-санітарної допомоги. Медика обвинувачували у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У суді доведено, що посадовець не повідомив про конфлікт інтересів та прийняв рішення щодо власного преміювання у значно вищому розмірі, ніж інших працівників медичної установи. Так, окремим працівникам лікарні керівник запропонував нарахувати грошову винагороду у розмірі від 0,25 ставки до 2 посадових окладів, водночас сам отримав премію у розмірі 5 посадових окладів.

Суд призначив йому покарання за скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією, у вигляді 3400 гривень штрафу.