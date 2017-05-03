Головлікар університетської лікарні задекларував понад мільйон гривень готівки
Головний лікар Тернопільської університетської (колишньої обласної) лікарні Василь Бліхар задекларував більше мільйона гривень готівкою.
Пан Василь володіє квартирою, площею 85,9 кв. м., гаражем – 15 кв. м. У власності дружини шанованого лікаря пані Тетяни – квартира у Львові на 65, 6 «квадратів». Також вона орендує орендована земельну ділянку у Тернополі. Сім’я Бліхар має також має незавершене будівництво житлового будинку, площею в 336,8 кв. м.
Їздить головний лікар Університетської лікарні, згідно декларації, на Ниві 2002-го року випуску. Дружина має краще авто – Chevrolet Express 2012-го року.
Тетяна Бліхар має корпоративні права в товаристві з обмеженою відповідальністю “Тервікнопласт”, їй належать майже 48% від загального капіталу.
В графі «Доходи» подружжя Бліхар задекларувало заробітні плати, пенсію, дивіденди з «ПриватБанку» і навіть 200 гривень грошової допомоги.
Пан Василь за 2016 рік отримав заробітну плату в розмірі 159244 гривень, також отримав понад 30 тисяч гривень пенсії. Його дружина за минулий рік заробила 59247 гривень в обласній дитячій клінічній лікарні і отримала 18 тисяч 400 гривень пенсії.
Також 450000 гривень принесло у бюджет сім’ї повернення поворотно-фінансової допомоги ТОВ «Тервікнопласт».
А ще Василь Бліхар отримав 1030615 грн. за відчуження рухомого майна.
На банківському рахунку головного лікаря Університетської лікарні – 94071 гривень та 2163 доларів США. Задекларовані готівкові кошти: 1110000 гривень і 10000 доларів США. Тетяна Бліхар на банківському рахунку зберігає 153850 гривень та готівкою – 450000 гривень.
Джерело: beztaby.te.ua
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