Головлікар університетської лікарні задекларував понад мільйон гривень готівки

03/05/2017 Розмір тексту:

Головний лікар Тернопільської університетської (колишньої обласної) лікарні Василь Бліхар задекларував більше мільйона гривень готівкою.

Пан Василь володіє квартирою, площею 85,9 кв. м., гаражем – 15 кв. м. У власності дружини шанованого лікаря пані Тетяни – квартира у Львові на 65, 6 «квадратів». Також вона орендує орендована земельну ділянку у Тернополі. Сім’я Бліхар має також має незавершене будівництво житлового будинку, площею в 336,8 кв. м.

Їздить головний лікар Університетської лікарні, згідно декларації, на Ниві 2002-го року випуску. Дружина має краще авто – Chevrolet Express 2012-го року.

Тетяна Бліхар має корпоративні права в товаристві з обмеженою відповідальністю “Тервікнопласт”, їй належать майже 48% від загального капіталу.

В графі «Доходи» подружжя Бліхар задекларувало заробітні плати, пенсію, дивіденди з «ПриватБанку» і навіть 200 гривень грошової допомоги.

Пан Василь за 2016 рік отримав заробітну плату в розмірі 159244 гривень, також отримав понад 30 тисяч гривень пенсії. Його дружина за минулий рік заробила 59247 гривень в обласній дитячій клінічній лікарні і отримала 18 тисяч 400 гривень пенсії.

Також 450000 гривень принесло у бюджет сім’ї повернення поворотно-фінансової допомоги ТОВ «Тервікнопласт».

А ще Василь Бліхар отримав 1030615 грн. за відчуження рухомого майна.

На банківському рахунку головного лікаря Університетської лікарні – 94071 гривень та 2163 доларів США. Задекларовані готівкові кошти: 1110000 гривень і 10000 доларів США. Тетяна Бліхар на банківському рахунку зберігає 153850 гривень та готівкою – 450000 гривень.

Джерело: beztaby.te.ua