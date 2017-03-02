На Тернопільщині чоловік впав з даху чотириповерхового будинку

02/03/2017 Розмір тексту:

28 лютого внаслідок падіння з даху чотирьохповерхової будівлі 33-річний житель села Соколів, Бучацького району отримав черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

Чоловік отримав травми під час проведення ремонтних робіт. Постраждалого було госпіталізовано в Бучацьку районну клінічну лікарню, повідомляє сайт 0352.ua.

Для надання допомоги працівникам швидкої допомоги у транспортуванні травмованого з горища будівлі залучалися рятувальники.