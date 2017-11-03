Голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець завтра звітуватиме перед громадою

Вишнівецька ОТГ є однією із найменших та наймолодших громад області. Попри це, об’єднання на чолі із Володимиром Кравцем постійно демонструє прогрес. Зокрема, ОТГ увійшла до переліку 40 найперспективніших громад України.

Володомира Кравця головою об’єднання було обрано наприкінці 2016 року з вражаючим рівнем підтримки у більш як 80%.