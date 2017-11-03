Голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець завтра звітуватиме перед громадою

03/11/2017 0
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В суботу, 4 листопада, о 15 годині голова Вишнівецької об’єднаної територіальної громади Володимир Кравець запрошує громадян на зустріч у Вишнівецький будинок культури, де він звітуватиме за зроблене в громаді з часу його обрання на посаду голови селищної ради ОТГ.

Вишнівецька ОТГ є однією із найменших та наймолодших громад області. Попри це, об’єднання на чолі із Володимиром Кравцем постійно демонструє прогрес. Зокрема, ОТГ увійшла до переліку 40 найперспективніших громад України.

Володомира Кравця головою об’єднання було обрано наприкінці 2016 року з вражаючим рівнем підтримки у більш як 80%.

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