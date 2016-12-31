Голова Вишнівецької громади Володимир Кравець визнаний спортивним Тернопіллям “Меценатом року”

31/12/2016 Розмір тексту:

У приміщенні вченої ради Тернопільського національного економічного університету відбулося нагородження лауреатів церемонії «Герої спортивного року Тернопільщини – 2016».

Захід організований управлінням фізичної культури та спорту ТОДА та пройшов за участю голів облдержадміністрації та обласної ради.

Церемонію «Герої спортивного року» було започатковано на Тернопільщині в 2012 році, нагородами відзначаються спортсменів, тренерів, команд, спортивних журналістів, меценатів. Цьогоріч до списку спортивних благодійників потрапив і голова політичної партії «Добрий самарянин», нещодавно обраний голова Вишнівецької громади Володимир Кравець. За вагомий внесок у розвиток спорту його відзначили у номінації «Меценат року».

– Варто сказати, що до складу конкурсної комісії увійшли фахівці галузі, журналісти, аби забезпечити цілком об’єктивне визначення переможців. У своїй номінації Володимир Кравець мав конкурентів, проте за результатом голосування 13-ти членів комісії, саме він отримав найбільшу підтримку. Я особисто дуже радий, що Володимир Кравець дбає про спорт та вклав кошти у оновлений стадіон у Вишнівці, – розповідає начальник управління фізичної культури та спорту Віктор Мацикур.

Нагадаємо, що Володимир Кравець забезпечив будівництво нового стадіону у селищі Вишнівець вартістю 2 млн. 600 тис. грн. Стадіон освітлюється, обладнане електронне табло, встановлені трибуни критого типу, що розраховані на 1500 посадочних місць. Футбольне поле має газонне покриття з автоматичною системою поливу, облаштовані гумові доріжки. Для спортсменів передбачено 12 душових кабінок, а також туалети – окремо для спортсменів, окремо для глядачів.

– Звісно, що будівництвом стадіону ми займалися не через визнання чи нагороди, а перш за все – для громади. Спортивний об’єкт приверне дітей, молодь до здорового способу життя, дозволить проводити цікаві заходи та організовувати дозвілля. Проте дуже приємно, що наша робота відзначається і фахівцями, вдячний за відзнаку, яка неабияк стимулює до нових проектів, – наголосив Володимир Кравець.