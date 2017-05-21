Голова Всеукраїнської екологічної ліги вважає будівництво ГЕС на Дністрі аферою

21/05/2017 Розмір тексту:

Великою і абсолютно незаконною аферою вважає проект побудови каскаду ГЕС на Дністрі голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Вона нещодавно приїздила у Тернопіль, щоб взяти участь у засідання «круглого столу» під назвою «Екологічні проблеми Тернопільської області та шляхи їх розв’язання», повідомляє Терен.

– Ідеї збалансованого розвитку нині стали у світі трендом. Якраз їх впровадження дасть нам можливість розвивати економіку, соціальну інфраструктуру, але – у той же час зберігати довкілля для прийдешніх поколінь, – каже Тетяна Тимочко. – Ніхто не говорить, що треба зупинитися, стояти на місці чи, тим паче, повернутися до часів, коли не було електроенергії тощо.

Втім, треба думати наперед, аби кроки на цьому шляху не нищили природу, наполягає експерт. Адже господарювати треба так, аби природне середовище встигало самовідновлюватися. Тож ані економічні здобутки, ані будь-що інше не можна ставити вище за мету збереження природного середовища. Висловивши ці думки, Тетяна Тимочко згадала про Програму, яку запропонував Кабмін. Йшлося саме про той документ, де передбачали зведення каскаду ГЕС у Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

– Це – жах! Із нами ніхто не радився! Як можна було приймати таку Програму? – обурюється Тетяна Тимочко. – Це – абсолютно незаконна афера!

Більше того, обурила експерта також ідея добування торфу на Тернопіллі. Вона наголосила, що усі, хто дає такий дозвіл мають знати, що він забирає воду у жителів усієї області. Мовляв, через 10 років у нас тоді буде не маловоддя, а пустеля – повна відсутність води.

– Як не буде торфових родовищ, то вона зникне! – наголошує пані Тимочко. – Тому треба це врахувати… Не тільки ми – власники природних багатств, родовищ. Треба думати, що ми залишимо дітям.